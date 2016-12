Zeffer Cider presents, The George FM Yearbook 2016 Mixed by our very own Dan Aux!Featuring the biggest tracks of 2016 from artists like... GTA & WHAT SO NOT, DJ SNAKE, RÜFÜS, SHAPESHIFTER, SKRILLEX & DIPLO, HIGH CONTRAST and heaps more. Cheers to Zeffer Cider, best served with summerOut now - George Boutique.co.nz iTunes , JB HiFi and all good record stores.1. Shapeshifter - Stars2. High Contrast - Calling My Name3. Mike Perry FT. Shy Martin - The Ocean4. Skrillex & Diplo FT. Kai - Mind5. Grmm FT. Quinn XCII - Something From Nothing6. Kings - Don’t Worry Bout’ It (Dan Aux Remix)7. The Him FT. Son Mieux - Feels Like Home8. Godwolf - Feels Right9. Chores FT. Boswell - Telling Lies10. Format:b - Chunky11. Young Franco FT. Dirty Radio - Drop Your Love12. Kungs & Cookin’ on 3 Burners - The Girl13. Alunageorge - I Remember14. Rüfüs - Innerbloom (What So Not remix)15. Martin Garrix & Bebe eRxha - In The Name of Love16. Julie Bergan - Arigato17. Flume FT. Ttove Lo - Say It18. Rüfüs - Be With You19. Ryan Enzed FT. Sahara Skye - Crawling20. Felix Jaehn FT. Alma - Bonfire21. Clicks - Greatest Hit22. Sigala FT. John Newman & Nile Rogers - Give Me Your Love23. DJ Snake & George Maple - Talk24. Honne & Iizzy Bizu - Someone That Loves You25. DJ Snake FT. Bipolar Sunshine - Middle26. Mura Masa - What If I Let Go?27. Kilter - Fool For You28. Fred V & Grafix FT. Franko Fraize & Tone - Together We’re Lost29. Kings - What We Supposed To Do30. GTA & What So Not FT. Tunji Ige - Feel It